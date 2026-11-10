El Centro de Comercio, Industria y Turismo (CeCIT) de Alta Gracia expresó su enérgico repudio ante un hecho ocurrido durante la madrugada en un establecimiento comercial del Paseo del Centro, donde un grupo de cinco jóvenes habría intervenido el suministro eléctrico del local.

Según informaron desde la institución, los involucrados habrían bajado la térmica correspondiente a un sector del comercio, una acción que generó preocupación por los posibles riesgos para la mercadería y el normal funcionamiento del establecimiento.

A través de un comunicado, el CeCIT manifestó su solidaridad con la empresa afectada y advirtió sobre la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los comerciantes frente a este tipo de situaciones, que afectan el trabajo y el patrimonio de quienes sostienen diariamente sus negocios.

Asimismo, la entidad convocó a los comerciantes a permanecer atentos, reforzar las medidas de seguridad y dar aviso a las autoridades ante cualquier movimiento sospechoso.

«El vandalismo no es una travesura. Es una conducta que perjudica el trabajo, el esfuerzo y el patrimonio de otras personas», expresaron desde el CeCIT.

Finalmente, reiteraron su rechazo a cualquier acto de vandalismo contra empresas y establecimientos comerciales de la región y destacaron la importancia del compromiso colectivo para proteger la actividad comercial y la comunidad.