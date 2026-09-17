Ariel Bogdanov – La confirmación de la gira papal desató un fuerte interés de viajeros locales y de la región según informó el portal Booking. El impacto en la hotelería serrana y el plan del Gobierno provincial para potenciar el derrame comercial.

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina ya genera un fuerte impacto en el sector turístico, y la provincia de Córdoba se consolida como uno de los destinos clave de la gira papal. A dos meses del evento, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre -en Córdoba estará el 10-, la plataforma Booking.com reportó un salto extraordinario en el interés de los viajeros por conseguir alojamiento en la capital y las localidades serranas.

Según un informe elaborado por el portal de reservas, las búsquedas de hospedaje para esas fechas experimentaron un incremento cercano al 400% en la ciudad de Córdoba y en Alta Gracia (con subas del 398% y 399%, respectivamente). Por su parte, Villa Carlos Paz también registró un alza del 43%. A nivel país, la demanda en el territorio cordobés forma parte de un fenómeno nacional de búsquedas encabezado por la provincia de Buenos Aires, donde la histórica localidad de Luján lidera las métricas con un crecimiento del 1803%.

El movimiento turístico prevé además una importante inyección de divisas de la mano del turismo internacional. Si bien la demanda interna de argentinos hacia destinos nacionales creció un 15%, las consultas registradas por Booking.com muestran incrementos pronunciados desde Chile (77%), Perú (56%), España (44%), Alemania (44%) y Brasil (32%). En cuanto al perfil del visitante, las búsquedas bajo la modalidad «viaje solo» subieron un 29% y las de «viaje grupal» un 26%, una estructura vinculada al turismo de fe y a las peregrinaciones.

Economía naranja

Frente a esta perspectiva de alta ocupación, el Gobierno provincial busca articular acciones con el sector privado para maximizar el impacto en el comercio, la gastronomía y las industrias creativas. En ese marco, el gobernador Martín Llaryora encabezó este martes una reunión de la Mesa de Economía Naranja junto al ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, autoridades provincial y municipal, las agencias de Turismo, Cultura y Deportes, y referentes del sector hotelero, gastronómico y de espectáculos.

Durante el encuentro, Llaryora remarcó el potencial de los grandes acontecimientos para traccionar la actividad económica provincial e instó a coordinar propuestas para que los peregrinos prolonguen su permanencia. El mandatario puntualizó que la gente llegará de manera anticipada a la provincia, lo que se traducirá en mayor dinamismo para hoteles, alojamientos, gastronomía y espectáculos, en el marco de una estrategia sostenida para consolidar a Córdoba como sede de eventos de escala internacional.

#El jugo de la Economía Naranja está en lo que genera, pero también en lo que uno puede brindar fuera de esa experiencia”, sostuvo. “La gente va a llegar antes, y eso se va a traducir en más actividad para los hoteles, los hospedajes, la gastronomía y los espectáculos”, explicó.

Fuente: Perfil Córdoba