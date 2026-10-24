El Gobierno de Alta Gracia informa que en la tarde del jueves 22 de octubre se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción del edificio propio del IPEM 345 «Maestro Hugo Barrera». La obra, que será ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, contempla un presupuesto oficial superior a los 3.517 millones de pesos.

El nuevo establecimiento educativo se erigirá en un predio de 5.000 metros cuadrados ubicado en barrio Tiro Federal. Cabe destacar que este terreno fue donado a la Provincia por la actual gestión municipal con la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, tras un proceso de diálogo institucional articulado junto al Centro Vecinal de Tiro Federal y Piedra del Sapo y la comunidad educativa de la escuela.

Esta reubicación estratégica y consensuada generará mejores condiciones de aprendizaje para el alumnado del establecimiento, garantizando la permanencia de la escuela secundaria en el sector oeste y logrando ampliar la matrícula disponible para los y las estudiantes de la ciudad.

Con la concreción de esta instancia administrativa, Provincia y Municipio avanzan firmemente en el fortalecimiento del mapa educativo local.