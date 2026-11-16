El Gobierno de la ciudad de Alta Gracia informó que durante el fin de semana inspectores municipales de Tránsito y de Ambiente, junto a Guardia Local, colocaron puestos de control en la zona del Parque Sierras Hotel y Bvd Pellegrini.

Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de motocicletas que no reunían las condiciones para circular, inclusive por ruidos molestos por caños de escapes prohibidos.

Se comunica que los operativos continuarán de manera regular, como parte del plan de trabajo del área. Se recomienda a los conductores cumplir con las normas vigentes.