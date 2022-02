Drogas y reducción de daños: crearán app cordobesa para consumidores

El proyecto se llama “Consumo Cuidado” y es parte de una beca post-doctoral de CONICET. El objetivo es brindar información acerca de sustancias psicoactivas para prevenir riesgos.

Córdoba es la tercera provincia a nivel país con más muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, según datos del SEDRONAR para el año 2017.

Un estudio previo publicado en 2016 reveló que un 71% de asistentes a un festival de música electrónica había consumido alguna sustancia o tenía pensado hacerlo a lo largo del evento. Específicamente, el 61% de las personas encuestadas reportó haber consumido alcohol o tener intenciones de hacerlo, el 37.1% marihuana y el 25.9% éxtasis.

Otro estudio, pero cordobés, realizado hace un par de años por el Licenciado en Psicología Pablo Bonino, evaluó la ocurrencia de consumo de diferentes sustancias en asistentes al Cosquín Rock.

En ese relevamiento, se encontró que la totalidad de los encuestados había consumido alcohol durante el año previo, mientras que el 60.6%, el 10.5%, el 7.8% y el 3.8% de los asistentes habían consumido marihuana, LSD, cocaína y éxtasis en el último año, respectivamente.

¿Por qué hablar de reducción de daños?

La licenciada y doctora en Psicología, Belén del Valle Vera, es la responsable del proyecto «Consumo Cuidado» que tiene como objetivo la creación de una aplicación para celulares.

La propuesta se centra en la reducción de daños esto “implica reconocer que las drogas están y seguirán estando y que las personas las consumen y las seguirán consumiendo, reconocer que consumir, no es sinónimo de tener un problema de consumo, reconocer que la adicción no es el único problema asociado al consumo de drogas”.

A raíz de las muertes ocurridas en Buenos Aires, como explicó del Valle Vera, “gran parte de los problemas son de tipo agudo y prevenibles adoptando una política de reducción de daños y reconocer que el uso responsable de SPAs es posible”.

En su tradición, los abordajes de consumo de sustancias se han hecho desde la prevención del consumo y el tratamiento. “La realidad es que hay un montón de gente que consume, pero es bajo el porcentaje de esa gente que consume que desarrolla algún trastorno relacionado con el consumo de la sustancia. Eso quiere decir que tenemos como un amplio porcentaje de la población consumidora cuyas necesidades quedan desatendidas a partir de los abordajes disponibles hasta ahora”, detalló la especialista.

Así es como surge la reducción de daños, como una forma de dar respuesta que busca “cuidar la salud de aquellas personas en quienes la prevención ya falló y que tampoco están interesadas en la abstención”.

Por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol, una sustancia legal, una estrategia de reducción de daños puede ser intercalar alcohol con agua o no manejar si se consume. “Lo que buscamos es no perseguir a los consumidores ni estigmatizarlos, buscamos pararnos desde una postura de salud e intentar que esta gente no se muera en el intento como sucedió en Buenos Aires”.

Una aplicación para celulares

A partir de algunos ejemplos de Europa (como Energy Control), Colombia y Buenos Aires, la profesional propone crear una app destinada a consumidores y consumidoras para ofrecer información acerca de las sustancias: su historia, estatus legal, farmacología, cómo actúan el cerebro y los efectos “para que si decidís consumir saber de qué manera poder hacerlo”.

Como paso previo, ya pusieron a disposición una encuesta anónima para consumidores que les permita realizar un relevamiento previo e indagar sobre qué tipo de estrategias de protección o de reducción de daños utilizan y que fuentes de información.

“El prohibicionismo demostró durante años que ha fracasado”

La becaria doctoral de CONICET explicó que las políticas publicas de drogas actuales son prohibicionistas y que el objetivo de reducir el consumo no se ha conseguido. “Solo aumentó, esto ha producido baja calidad de drogas y poco control sobre lo que se comercializa, que es lo que vimos en Buenos Aires”, dijo.

¿Hacia dónde ir? La especialista opinó que “un cambio de prohibicionismo a legalización es un cambio super largo, no podemos esperar a eso para implementar políticas de reducción de daños. La regulación es una alternativa, pero yo creo que puede convivir el prohibicionismo con políticas de reducción de daños. También son necesarias políticas de testeo de sustancias”.

Fuente: La Nueva Mañana