El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 32. Las ocupantes del rodado menor fueron asistidas por un servicio de emergencias y trasladadas para recibir atención médica.

Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró este miércoles 26 de noviembre, alrededor de las 13:50, sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 32, en jurisdicción de Anisacate.

En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Volkswagen Gol gris, conducido por una mujer de 81 años, y una motocicleta Motomel Skua de 150 cc, en la que circulaban otras dos mujeres.

De acuerdo con lo manifestado por la conductora del automóvil, la colisión se produjo cuando intentaba atravesar la ruta y, en esas circunstancias, impactó contra la motocicleta.

Las dos ocupantes del rodado menor recibieron asistencia por parte del servicio de emergencias médicas local y fueron trasladadas para su atención.

A raíz del operativo, se dispuso un corte preventivo de circulación en el sector, con un desvío vehicular por la colectora para facilitar las tareas de asistencia y garantizar la seguridad vial.