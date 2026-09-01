Un accidente de tránsito se registró este lunes en horas de la tarde en la intersección de las calles Enrique Laretta y San Lorenzo cuando colisionaron un automóvil Fiat Cronos, conducido por una mujer de 44 años, y una motocicleta Honda XR 125 cc, en la que circulaban dos mujeres de 28 y 25 años.

Tras el impacto, se hizo presente en el lugar un servicio de emergencias Vittal, cuyo personal asistió a ambas ocupantes del rodado menor. La acompañante, de 25 años, presentaba un traumatismo grave de cráneo, mientras que la conductora, de 28 años, sufrió un traumatismo de cráneo.

Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital Regional Arturo Illia para recibir asistencia y valoración médica.

Personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.