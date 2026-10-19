Un accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 6:50, en la intersección de las calles Lucas V. Córdoba y López Agrelo, en la ciudad de Alta Gracia.

Según se informó, dos jóvenes de 21 años circulaban a bordo de una motocicleta Honda GLH de 150 cc cuando, por causas que se intentan establecer, perdieron el control del rodado y cayeron sobre la calzada.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas, que asistió a ambas ocupantes. Posteriormente, una de ellas fue trasladada al hospital para una evaluación médica más exhaustiva.