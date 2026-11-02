Dos hombres de 24 y 47 años fueron aprehendidos durante el fin de semana. La policía informó que el procedimiento se inició alrededor de las 6:50, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un robo en el sector. Al llegar al domicilio, los efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 30 años, quien manifestó que dos sujetos habrían ingresado a su vivienda y sustraído una bicicleta de color verde y dinero en moneda extranjera.

A partir de las características aportadas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje que permitió identificar y aprehender a dos hombres que estarían vinculados al hecho.

Durante el procedimiento, además, se logró recuperar una bicicleta marca OXEA, señalada como uno de los elementos sustraídos.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.