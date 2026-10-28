Una mujer de 46 años que circulaba en sentido Córdoba–Calamuchita a bordo de un Volkswagen Voyage perdió el control del vehículo y volcó hacia un canal ubicado en la banquina, donde el rodado quedó apoyado sobre el techo. La conductora viajaba acompañada por su hijo, de 15 años, y otro adolescente de 14, quienes resultaron lesionados como consecuencia del siniestro.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas, que asistió a ambos menores y dispuso su traslado al Hospital de Alta Gracia para una evaluación médica.