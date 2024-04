Líder del grupo «Mixtura», supo recorrer por años la vida cultural y los escenarios de la ciudad. Además, detrás de las perillas hizo sonar a las más diversas propuestas, entre artísticas y militantes.

En la Radio Tortuga, junto a Jeremías Albornoz, sostuvo el ciclo «Avivando huestes», con el que difundieron propuestas originales de la música popular argentina. Falleció este viernes 12 de abril.

Desde la condición de distrofia muscular, con la que vivió desde su nacimiento y que lo llevaba a movilizarse en silla de ruedas, «Eddy» Barrionuevo expresó en una entrevista con la Radio Tortuga, allá por junio de 2021: «A nivel accesibilidad, en mi carrera musical siempre hubo obstáculos». Con mezcla de humor y bronca, en esos días, precisamente, lanzaba su canción «Me molesta«, junto a Mixtura, para visibilizar la falta de rampas en la ciudad.

En dicha entrevista supo recordar sus años de niño, acompañando a su padre sonidista por extensas fiestas gauchas, su primera y obligada incursión en el teclado para tocar para la familia, y la segunda oportunidad al instrumento que, de la mano del rock nacional, le abrió un universo impensado poblado de ensayos, recitales y giras.

Supo decir en esa entrevista con Tortuga: «Mixtura es el proyecto mío después de muchos años de estar tocando en un montón de bandas. Tuve la posibilidad de tocar muchos estilos y recorrer la Argentina tocando cuarteto, folklore, rock. La música me dio esa posibilidad«. Había iniciado la banda en 2010 y la sostuvo hasta sus últimos días, con diversas formaciones.

Con la banda, dejó un nutrido registro sonoro y audiovisual que puede hallarse fácilmente en YouTube.

Se conoció que atravesaba un cuadro complicado de salud.

«No estoy desaparecido, solo estoy tomando impulso, muchas cosas cambian, otras solo desaparecen, pero las ganas de seguir siempre está latente. Si me ves que no hablo no me tengas miedo acércate y escucha atento seguro estoy susurrando», publicó hace algunas semanas en Instagram.

Fuente: Diario Tortuga