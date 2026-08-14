En el marco de las tareas de prevención y seguridad vial, personal policial de la Departamental Santa María llevó adelante, durante la jornada del jueves 13 de agosto, distintos dispositivos de control vehicular en puntos estratégicos de la jurisdicción.

Los operativos se desplegaron en las localidades de José de la Quintana, Despeñaderos, Malagueño, La Bolsa, Lozada y Anisacate, con el objetivo de reforzar la presencia preventiva en la vía pública, detectar situaciones irregulares, prevenir hechos delictivos y contravencionales y promover el cumplimiento de las normas de tránsito y convivencia ciudadana.

Durante los procedimientos se realizaron controles selectivos sobre automóviles y motocicletas, además de la identificación de personas y la verificación de la documentación de conductores y vehículos, como así también de las condiciones de circulación y demás requisitos establecidos por la normativa vigente.

En la mayoría de los sectores, los controles se desarrollaron sin registrarse novedades relevantes. En tanto, en la localidad de Anisacate se constató una infracción relacionada con la circulación de una motocicleta sin la documentación correspondiente y sin el casco protector reglamentario. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado, conforme a lo establecido por el Código de Convivencia Ciudadana, Ley Provincial N.º 10.326.

Los dispositivos fueron desarrollados de manera coordinada con los recursos policiales asignados a cada sector y estuvieron orientados a mantener una presencia preventiva activa, disminuir factores de riesgo, desalentar conductas ilícitas y contravencionales y contribuir a la seguridad de vecinos y usuarios de la vía pública.