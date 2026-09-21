El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja explicó la decisión tomada tras el presunto incumplimiento de una sentencia que ordenaba regularizar pagos a personas con discapacidad y a prestadores.

La Justicia federal ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de un fallo relacionado con el pago de prestaciones por discapacidad.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja explicó en Canal 10 que la causa se inició a partir de un amparo colectivo presentado por la madre de una persona con discapacidad. En ese marco, se había dictado una medida cautelar para que el Gobierno cumpliera con los pagos correspondientes a las personas que reciben pensiones y a los prestadores que las atienden.

Según explicó el magistrado, la medida fue apelada y concedida con efecto devolutivo, pero no fue cumplida. Luego se resolvió la cuestión de fondo y, pese a una nueva apelación con el mismo efecto, la sentencia tampoco habría sido acatada.

La presentación que derivó en la investigación fue realizada por la abogada Marta Lastra, patrocinante del amparo colectivo, quien denunció la falta de cumplimiento de una sentencia dictada en junio que exigía regularizar los pagos.

Las actuaciones fueron remitidas al fiscal Casas Nóblega.

Fuente: Cba24n