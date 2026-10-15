La ayuda de los gobernadores aliados fue clave. Entre los principales temas figuraban el intento de derogar el DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.

La oposición no logró alcanzar el quórum y el oficialismo mantiene blindado el DNU 70.

Entre los principales temas figuraban el intento de derogar el DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.

El principal desafío opositor era reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum, pero sólo hubo 121 votos positivos. De esta manera, el oficialismo evitó que avanzara la derogación del decreto.

La discusión por el DNU tomó impulso luego de un fallo de la Corte Suprema que dejó vigente un decreto vinculado con la venta de tierras a extranjeros. Frente al intento opositor de derogarlo, el Gobierno acordó con bloques aliados incorporar límites a la extranjerización en su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará el 21 de octubre.

La jornada legislativa coincide, además, con la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá movilizaciones en distintos puntos del país, junto con protestas y un paro de trabajadores estatales.

El recorrido de la marcha

La concentración en Córdoba capital está pautada para las 15 en el Monumento de la Reforma Universitaria. A partir de las 15.30, la columna avanzará por la avenida Los Nogales hasta llegar a la Plaza España, donde se realizará el acto central.

Fuente: Cba24n