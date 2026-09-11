En la mañana de este viernes 11 de septiembre se llevó adelante el acto oficial por el “Día del Maestro”, frente al monumento que recuerda al prócer en la Avenida Sarmiento. La jornada rinde homenaje cada año al paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, el Gran Maestro Argentino.

El encuentro estuvo encabezado por el Viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge de Napoli, quien reflexionó sobre la importancia del compromiso con la educación y dedicó un emotivo mensaje a las maestras y maestros que asistieron junto a los estudiantes que portaron orgullosamente las Banderas de Ceremonia.

Durante el acto se brindó una breve reseña sobre la vida y el legado de Sarmiento, para luego entonar el Himno Nacional. Posteriormente, autoridades educativas realizaron la entrega de una ofrenda floral al pie del monumento histórico y se dedicó, entre todos los presentes, un minuto de silencio a la memoria del educador.

Antes de finalizar, se entonaron las estrofas del Himno a Sarmiento. Luego, los docentes permanecieron en el lugar para recibir, de la mano de las autoridades, un presente simbólico en reconocimiento a su compromiso permanente por la educación y el desarrollo de nuestra comunidad.