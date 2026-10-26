La detención de Renato Iván Tabella fue coordinada entre las fuerzas de seguridad cordobesas y porteñas por otro caso similar en CABA.

El caso de Daniela Villalba, la joven de 28 años asesinada en un departamento de barrio Cofico, dio un giro clave: este domingo se logró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la detención de Renato Iván Tabella, principal sospechoso del femicidio. Según adelantó la abogada de la familia de Villalba, Daniela Morales Leanza, en Ahora Noticias, por SRT Media, el detenido es oriundo de Huerta Grande.

El crimen de Daniela guarda notables coincidencias con otro femicidio investigado en paralelo en la Capital Federal: el de Tatiana Micaela, una joven de 27 años hallada sin vida sobre una cama en un departamento del barrio porteño de Retiro. En ambos casos, las víctimas se encontraban recubiertas con sábanas, los inmuebles no presentaban signos de violencia ni desorden visible, y las investigaciones comenzaron a encauzarse tras la misteriosa ausencia de los teléfonos celulares de ambas mujeres.

«Estamos hablando de un asesino serial», dijo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El caso de Daniela

La víctima fue hallada sin vida en un departamento ubicado sobre el bulevar Las Heras al 200, en el barrio Cofico de la Capital cordobesa. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El femicidio comenzó a investigarse luego de un insólito hallazgo ocurrido a pocas cuadras de la escena del crimen: los recolectores de basura encontraron una valija con ropa manchada de sangre dentro de un camión de residuos en la esquina de Jujuy y La Rioja.

Tras el alerta y el posterior ingreso al inmueble con ayuda de vecinos y allegados, la Policía constató el crimen. A partir de allí, la recolección de pruebas, el rastreo de llamadas y las imágenes de cámaras de seguridad apuntaron a la fuga del sospechoso hacia la Capital Federal, donde finalmente fue localizado y aprehendido.

El procedimiento es el resultado del trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, a cargo del fiscal Pablo Camacho.

Movilización

Familiares y amigos de Daniela piden justicia y marchan este lunes a las 19 horas desde bulevar Las Heras 234, en barrio Cofico, hasta el Patio Olmos.

Fuente: Cba24n