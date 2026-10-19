La captura de Pablo Ezequiel Gómez se produjo tras varios días de búsqueda. Está acusado de asesinar a su pareja, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una heladera en Cruz del Eje.

Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, fue detenido en la zona de San Nicolás, en Malagueño, acusado del femicidio de Camila Abigail Iglesias, de 24 años. El hombre permanecía prófugo desde que se conoció la desaparición de la joven, ocurrida el 2 de octubre.

El cuerpo de Camila fue encontrado el jueves 15 de octubre en una vivienda del barrio Los Altos, en Cruz del Eje, donde convivía con el acusado. Los restos estaban dentro de una heladera y cubiertos con cal hidratada.

El hallazgo se produjo durante los procedimientos ordenados en el marco de la investigación por su desaparición.

Camila había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre y la familia denunció días después la desaparición, ya que no le cerraba el comentario que había hecho Gómez.

«El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor, si hablás con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá», había escrito el femicida al Instagram de Romina, la hermana de Camila, quien luego intentó contactarse con ella, pero su mensaje nunca le llegó.

A partir de la denuncia, intervino en el hecho la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, quien ordenó allanamientos, sobre todo uno en la casa de Gómez, situada en el barrio Los Altos de Cruz del Eje, donde finalmente se hallaron los restos de la joven ocultos en la heladera, envueltos en una bolsa y cubiertos con cal hidratada.

«Era muy celoso e inseguro, no quería que nadie fuera a la casa de ellos, no quería ni que Camila viera a sus propios hijos”, contó la hermana de la víctima a El Doce TV.

Denuncias previas

Gómez había sido denunciado por una ex pareja por violencia familiar dos veces, una en 2013 y otra en 2019, en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje.

Asimismo, estaba imputado en dos causas penales radicadas en 2018 y 2025 por «lesiones agravadas por violencia de género» y permaneció un tiempo detenido, según informó Clarín.com.

A su vez, por esas últimas dos denuncias se había iniciado un proceso de juicio abreviado, aunque las fuentes no precisaron cuál fue la resolución.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: LNM