Una mujer de 28 años fue aprehendida durante la noche del viernes 4 de septiembre, luego de un episodio de violencia ocurrido en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Benito Soria, en la ciudad de Alta Gracia. El hecho se registró alrededor de las 22. Personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso por una discusión de pareja y, al arribar, constató que la mujer se encontraba agrediendo físicamente a un hombre y profiriendo amenazas.

Asimismo, el hombre manifestó que, momentos antes, la mujer habría provocado daños en el parabrisas de su vehículo.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la autoridad competente.