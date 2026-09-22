Un hombre de 34 años fue aprehendido el domingo 20 de septiembre en barrio Parque San Juan. El procedimiento se registró alrededor de las 17:25, en inmediaciones de la Ruta Provincial 5 y calle Celestina Agüero, donde intervino personal de la Sección Motocicletas ante la presencia del individuo.

Según se informó, durante el control el hombre habría desoído las indicaciones de los efectivos y se inició una discusión verbal que posteriormente derivó en una agresión física.

Ante la situación, el personal policial utilizó técnicas de reducción para controlar al involucrado y evitar que el episodio escalara.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la autoridad judicial. Se labraron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.