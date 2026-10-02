Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la mañana del jueves en un domicilio ubicado sobre calle Ituzaingó. El procedimiento se registró alrededor de las 6:33. Según informó la Policía, un hombre de 56 años regresó a su vivienda luego de trabajar y observó a un sujeto en el sector del garaje, al que logró reducir hasta la llegada de los efectivos.

El personal policial identificó al individuo y procedió a su aprehensión. Durante el operativo se secuestraron un alicate, una pinza y otros elementos.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.