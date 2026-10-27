Un joven de 20 años fue aprehendido en barrio General Bustos, de la ciudad de Alta Gracia, acusado de ingresar a un local comercial tras romper una puerta de vidrio y sustraer elementos.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Oslo y Sarandí, donde personal policial logró localizar al sospechoso a partir de las características aportadas sobre el presunto autor del hecho.

Según se informó, el joven habría ingresado al comercio luego de dañar una puerta de vidrio y sustraído dos bolsas que contenían rollos de alambre de cobre.

Mediante un operativo cerrojo, los efectivos concretaron la aprehensión y recuperaron los elementos sustraídos.

El joven quedó a disposición de la autoridad judicial competente.