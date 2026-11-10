Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la mañana de este martes en la ciudad de Alta Gracia, luego de protagonizar un episodio de violencia contra una propiedad ubicada en calle Pedro Butori.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 9:30, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas intervino en el sector y observó al individuo, quien momentos antes habría pateado y arrojado piedras contra una vivienda, ocasionando daños en el frente del inmueble.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario, quien confirmó lo sucedido. Ante esta situación, procedieron a la aprehensión del hombre, que posteriormente fue trasladado al nosocomio local para recibir asistencia médica, debido a que presentaba signos compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se resolvió que el aprehendido no permaneciera alojado en Alcaldía, por lo que quedó en el sector de observación del Hospital Regional, bajo custodia policial.

Finalmente, se entregaron las actuaciones correspondientes a la autoridad competente para continuar con las diligencias de rigor.