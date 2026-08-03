Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar autopartes de un vehículo secuestrado en el Depósito Judicial

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes alrededor de las 11:00, luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer autopartes de un vehículo alojado en el Depósito Judicial de Alta Gracia.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Motocicletas que patrullaba preventivamente el sector. Según informó la Policía, el sospechoso fue descubierto en flagrancia dentro de un automóvil que se encontraba bajo custodia judicial.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron diversas herramientas de mano que el hombre utilizaba para desarmar el rodado, además de las autopartes que ya había logrado extraer.

Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las actuaciones correspondientes.