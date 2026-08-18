El sábado 15 y domingo 16 se llevó adelante en la ciudad de Córdoba la feria «Mercadazo», el encuentro gastronómico que llenó de sabor el Complejo Ferial Córdoba. El evento reunió a más de 180 productores de toda la provincia y contó con la participación de representantes de Alta Gracia, que compartieron sus elaboraciones ante los miles de visitantes que se acercaron durante el fin de semana.

En esta oportunidad, el municipio preparó un stand con una selección de emprendedores que representan el valor de los oficios tradicionales y la producción artesanal: panificación en masa madre, cerámica inclusiva, licores de autor, y blends de té.

Del evento participaron el Viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, y el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Marcos Torres, quienes recorrieron los stands y remarcaron la importancia de este tipo de espacios para la proyección de los productores locales.

La participación en «Mercadazo» se suma a la agenda de espacios en los que Alta Gracia impulsa a sus productores y emprendedores, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo productivo local y su proyección en instancias de alcance provincial.