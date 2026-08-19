Despiste y accidente en la Ruta C-45: dos personas fueron trasladadas al hospital

Un joven de 19 años y su abuelo fueron trasladados al Hospital Regional Arturo Illia luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido el martes 18 de agosto sobre la Ruta Provincial C-45, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción de Falda del Carmen.

Según manifestó el conductor a los efectivos policiales, ambos circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet de color gris cuando, por causas que se investigan, el vehículo habría tocado la banquina. Esta situación provocó que el joven perdiera el control del rodado, produciéndose el despiste y posterior accidente.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de un servicio de emergencias. Personal de Bomberos acudió al lugar y asistió a los ocupantes, además de realizar una evaluación inicial de su estado general.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia para una valoración médica, a fin de determinar la existencia o no de lesiones.