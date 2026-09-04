En el marco de una investigación que se extendió durante cuatro meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un operativo en la localidad de Despeñaderos que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y detener a un hombre de 42 años.

La pesquisa derivó en tres allanamientos realizados en domicilios de barrio Sur. En uno de ellos,situado en Pasaje Público s/n, se detectó el funcionamiento de un punto de venta de drogas. Como resultado de los registros, se secuestraron varias dosis de cocaína, cigarrillos de marihuana y $3.559.900.

De acuerdo con la investigación, la venta de estupefacientes se llevaba adelante dentro de un pasillo, una modalidad que permitía al investigado desarrollar la actividad de manera discreta y disimulada.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados durante los allanamientos, en el marco de la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.