Según informó la Policía, en el lugar se entrevistó a un hombre de 74 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Fiat Cronos. Por causas que son materia de investigación, el vehículo colisionó con una motocicleta conducida por una mujer de 23 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 27 años y un niño de 4 años.

Una ambulancia local acudió al lugar y asistió a los ocupantes de la motocicleta, quienes presentaban laceraciones. Tras ser evaluados, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.