El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, de 8:30 a 16:30, en la Escuela PROA. Participarán instituciones educativas de todos los niveles, con proyectos vinculados con la ciencia, la programación y la robótica.

Despeñaderos será sede de la tercera edición del Congreso “Ciencia en Movimiento”, una propuesta que reúne a la comunidad educativa para compartir experiencias, conocimientos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo en áreas vinculadas con la ciencia y las nuevas tecnologías.

La jornada tendrá lugar el viernes 30 de octubre, de 8:30 a 16:30, en la Escuela PROA, en el marco del Mes de la Ciencia, la Programación y la Robótica. La iniciativa convocará a estudiantes y docentes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, con la participación de todas las instituciones educativas de la localidad.

El programa contempla la exposición de proyectos y experiencias educativas, además de espacios destinados al aprendizaje, la participación y el intercambio entre las instituciones. La apertura está prevista para las 8:30, con la recepción de autoridades, el ingreso de las banderas institucionales y la presentación oficial del Congreso.

Entre las actividades destacadas se encuentran las charlas a cargo de Cruz Álvarez, director general de Educación Primaria de Córdoba, y Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación de la Provincia. Además, los asistentes podrán recorrer los espacios de exposición para conocer los trabajos desarrollados por estudiantes y docentes a lo largo del año.

Las dos primeras ediciones dejaron un balance positivo: convocaron a más de 600 jóvenes y reunieron más de 50 proyectos educativos, consolidando al Congreso como un espacio de encuentro e intercambio dentro de la agenda educativa local.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Despeñaderos, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, junto con las instituciones educativas de la comunidad y el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, mediante el Ministerio de Educación.