El hombre, de 32 años, aseguró que recibió golpes y patadas en la cara y la cabeza. El motivo de la agresión estaría relacionado a su orientación sexual. «Si seguían así, me podrían haber matado», expresó.

La Fiscalía investiga una agresión grupal ocurrida durante la madrugada del domingo en Despeñaderos, donde un hombre de 32 años denunció haber sido atacado por varias personas a la salida de una fiesta de 15 años.

Según informaron, se trataría de una agresión física cometida por varias personas, que serían adolescentes y a quienes se está individualizando para luego disponer las medidas correspondientes. Se presume que el motivo de la agresión tuvo que ver con la orientación sexual de la víctima.

Según el relato de Nicolás, la víctima, la situación comenzó cuando advirtió que un grupo de jóvenes le estaba diciendo cosas inapropiadas a una chica. Decidió intervenir, sin embargo, la joven misma reaccionó con insultos hacia él, entre ellos «puto de mierda».

El hombre contó que le pidió que bajara el tono y que lo respetara y en ese momento fue que un adolescente se acercó por detrás y habría intentado golpearlo. A partir de ahí, según cuenta, comenzaron a sumarse más jóvenes a la agresión. El hombre intentó escapar y corrió hacia un kiosco cercano, pero ahí lo tiraron al suelo y empezaron a golpearlo con puñetazos en la cara y patadas en la cabeza.

El hombre contó que intentó escapar en varias oportunidades, pero volvieron a tumbarlo y agredirlo. Su pareja también intentó intervenir para separarlos, aunque fue empujada para apartarla. Finalmente, cuando la pareja volvió a intentar involucrarse, el grupo se retiró.

Los insultos y la denuncia

En su relato, el hombre señaló que durante el episodio recibió insultos homofóbicos, entre ellos «puto» y «maricón». Según precisaron desde la fiscalía, el motivo de la agresión estaría vinculado a su orientación sexual.

Además de las lesiones, denunció que uno de los primeros jóvenes que lo golpeó se llevó su celular, que terminó destruido.

Nicolás realizó una primera denuncia policial durante la tarde del domingo, aunque inicialmente aportó tres nombres. Luego amplió la presentación con entre siete y nueve nombres más.

La víctima contó que tuvo que ser trasladado al hospital por un conocido, ya que la ambulancia no llegaba. Según el certificado médico, presentó lesiones leves.

El hombre aseguró que, dos días después del episodio, seguía con dolores y dificultades para dormir. «Si seguían así, me podrían haber matado», dijo.

La víctima recibió acompañamiento del Punto Mujer. «La verdad estoy muy triste porque soy una persona que no molesta a nadie. Soy querido acá en el pueblo por muchas personas y que pase esto me deja sin palabras», agregó.

Fuente: La Voz