Despeñaderos se convirtió en el primer municipio de Argentina en utilizar biodiésel B30 en su flota municipal, como parte de un plan de descarbonización destinado a reducir las emisiones y disminuir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

Desde el 31 de julio de 2026, los vehículos municipales utilizan una mezcla compuesta por 30% de biodiésel y 70% de gasoil grado tres. La medida profundiza una política iniciada en septiembre de 2025, cuando la localidad inauguró un Módulo MOS de Biocombustible para el autoconsumo de B20.

La flota municipal activa consume alrededor de 8.000 litros de combustible por mes. Entre octubre de 2025 y julio de 2026, durante los primeros diez meses de funcionamiento del sistema, el municipio utilizó 80.000 litros de B20, lo que, según las estimaciones difundidas, permitió evitar la emisión de 28.000 kilogramos de CO₂ equivalente.

El municipio proyecta continuar incrementando progresivamente el porcentaje de biocombustible utilizado. El objetivo planteado es que para 2028 la totalidad de la flota municipal pueda utilizar B40, una mezcla que contendría un 40% de biodiésel.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a avanzar hacia una matriz energética con mayor participación de biocombustibles. En ese marco, el municipio destaca también el potencial de estas alternativas para fortalecer cadenas productivas regionales y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Con la incorporación del B30, Despeñaderos continúa con el proceso iniciado en 2025 y avanza hacia una mayor participación de biocombustibles en el funcionamiento de su flota municipal, apoyándose en infraestructura propia y en una planificación progresiva.