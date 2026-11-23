La Municipalidad de Despeñaderos expresó su enérgico repudio ante el hecho de violencia ocurrido durante la madrugada del domingo, cuando un vecino de la localidad fue atacado físicamente e insultado por un grupo de jóvenes.

A través de un comunicado, el municipio manifestó que “ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad” y remarcó la importancia de construir una comunidad basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia.

En este sentido, desde el Ejecutivo municipal informaron que los equipos técnicos se encuentran acompañando a la familia del vecino agredido y trabajando en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y policiales que llevan adelante la investigación.

El municipio reafirmó su compromiso de acompañar el proceso y colaborar con las instituciones intervinientes, poniendo a disposición los recursos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y al avance de las actuaciones correspondientes.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron su rechazo a toda forma de violencia y discriminación, y ratificaron la importancia de defender los valores del respeto y la convivencia como pilares fundamentales de la comunidad.