Dos hombres, de 35 y 23 años, fueron aprehendidos este martes por la tarde en la localidad de Despeñaderos, luego de ser señalados por el ingreso a un predio y el presunto hurto de elementos.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:10, a partir de un llamado realizado por una inspectora municipal, quien alertó a la Policía sobre la presencia de dos personas que habrían ingresado a un predio ubicado en barrio San Rafael, tras ocasionar daños en el alambrado perimetral.

Con las características aportadas, los efectivos realizaron un operativo en el sector y, en inmediaciones de calle Vélez Sarsfield, procedieron al control e identificación de dos hombres que se desplazaban con una bolsa y una mochila.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.