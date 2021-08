Descubrieron crías de yacaré en una laguna de Córdoba

Pescadores se toparon con los ejemplares en la Laguna Las Mojarras y aseguraron que nunca los habían visto antes.

Pescadores aseguraron que encontraron crías de yacaré en una laguna en el sur provincial. Los hombres, que estaban tranquilamente en la Laguna Las Mojarras, avisaron a las autoridades y expresaron que «no es casual» la aparición de estos reptiles.

El lugar se encuentra muy cerca de Villa María y a 150 kilómetros de la capital cordobesa. Los encargados de la Municipalidad temen que la especie se expanda rápidamente y, para contrarrestarlo, ya están pensando en un plan para atender esta situación.

Si bien por lo pronto no se trata de una amenaza real para los pobladores de la zona, si no se toma una decisión por parte de las autoridades, los yacarés no pararán de reproducirse y se convertirán en un problema. Las personas que reportaron el encuentro contaron a los medios locales que «vieron a los animales salvajes nadando muy cerca del lugar en donde estaban pescando».

Y luego aseguraron que «por más que eran crías pequeñas, buscaban mordernos las piernas». Por último, relataron: «Necesitamos atender este problema porque somos muchas familias las que venimos a pescar a esta zona».