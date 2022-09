Denuncian violencia obstétrica en la cárcel de Bouwer

Barias reclusas presentaron un hábeas corpus por violencia obstétrica en la cárcel de mujeres. Los hechos iban desde maltratos, medidas de sujeción antes, durante y después del parto y demoras en los traslados desde que rompían bolsa, que incluso ponían en riesgo la vida de los bebés.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba hizo lugar a una acción de hábeas corpus por violencia obstétrica en la cárcel de mujeres de Bouwer.

Originalmente, el Juzgado de Ejecución Nº 1 había rechazado el recurso de casación en marzo de este año. Sin embargo, la Sala Penal del TSJ dio lugar al recurso y cuestionó al juzgado por la falta de entrevistas a las reclusas antes de fallar.

«Se denunció violencia obstétrica. No solamente en relación a ella sino en relación a muchas compañeras que ya habían dado a luz y otras tantas que estaban por ser madres», expresó la defensora oficial, Alfonsina Muñiz.

Y agregó: «En el fallo se destaca las situaciones de humillación y maltrato de estas mujeres».

El hábeas corpus es colectivo y correctivo.

«Ojalá que estos contribuya a que no se genere más situaciones de violencia obstétrica en contextos de encierro», remarcó la abogada.

Víctimas de violencia obstétrica e institucional

Para dictaminar el hábeas corpus, el TSJ realizó una serie de entrevistas entre las internas de la cárcel y recabó varios hechos de violencias.

“El día 13/11/2021 rompí bolsa mientras estaba en el pabellón, llegué al hospital varias horas después, acompañada por una médica del servicio y una enfermera”, expresó una interna.

Además de demoras en el traslado, otras reclusas denunciaron falta de acompañamiento; utilización de medidas de sujeción antes, durante y después del parto; violación a la privacidad e intimidad; discriminación y falta de consentimiento sobre prácticas médicas.

«Mientras estuve internada, antes de la cesárea y después estaba encadenada o del pie, o de la mano, la esposa estaba muy ajustada y me lastimaba la piel, me cortaba la circulación. No me podía mover más que para sentarme en la cama», contó otra reclusa.

