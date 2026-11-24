Los pacientes, un varón de 48 años y una mujer de 29, registraron antecedentes de viaje a República Dominicana y México, respectivamente. Ambos evolucionaron favorablemente y se activaron las acciones de bloqueo. La Provincia recuerda la importancia de eliminar los posibles criaderos del mosquito, utilizar repelente y consultar tempranamente ante síntomas compatibles con la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los dos primeros casos importados de dengue en la provincia. Se trata de un varón de 48 años y una mujer de 29, con antecedentes de viaje a República Dominicana y México, respectivamente.

Ambos pacientes presentaron una evolución favorable.

La confirmación fue realizada por el Laboratorio Central y, a partir de los resultados, se activaron las acciones de bloqueo correspondientes para prevenir la propagación de la enfermedad.

En este contexto, la cartera sanitaria recuerda la importancia de sostener las medidas de prevención en los hogares y evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Prevención en los hogares

Para reducir la presencia del mosquito, se recomienda:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar diariamente los bebederos de animales, cepillando las paredes de los recipientes.

Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda o lavarlos a diario y cambiar el agua.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Colocar boca abajo, tapar o vaciar los objetos que no puedan desecharse y que acumulen agua.

También es importante reforzar los cuidados personales para evitar las picaduras durante todo el día, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar repelente y repetir su aplicación de acuerdo con las indicaciones del producto.

Colocar tules o telas mosquiteras en cochecitos y cunas de bebés.

Usar ropa que cubra brazos y piernas, preferentemente de colores claros.

Síntomas y consulta médica

Ante la aparición de síntomas como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, con o sin erupciones en la piel, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

En caso de haber viajado fuera de la provincia, es importante informar este antecedente al profesional de salud. La consulta temprana permite realizar un diagnóstico oportuno y, en caso de confirmarse la enfermedad, activar rápidamente las medidas de control para evitar nuevos contagios.

Continúa la vacunación contra el dengue

El Ministerio de Salud recuerda que continúa la campaña de vacunación contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento y en distintos centros de salud municipales.

El esquema contempla dos dosis. No es necesario haber tenido dengue previamente para recibir la vacuna.

Vigilancia epidemiológica

La Provincia mantiene en marcha distintas estrategias de vigilancia y prevención en el marco del plan de contingencia para las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Una de ellas es el monitoreo de la actividad reproductiva del Aedes aegypti mediante sensores de oviposición instalados en 100 viviendas de la ciudad de Córdoba. La estrategia comenzó en la semana epidemiológica 37, correspondiente a septiembre, y permite identificar el inicio de la temporada de reproducción del mosquito. De acuerdo con los registros, se observa un incremento progresivo de su actividad.

Además, se realizan monitoreos aédicos en distintas localidades de la provincia. Si bien los relevamientos registraron, en general, índices de vivienda bajos o medios, los recipientes donde se detectaron larvas con mayor frecuencia fueron floreros, botellas y baldes.

Por este motivo, desde Salud se insiste en la importancia de la participación de la comunidad y en la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, una de las principales medidas para reducir la reproducción del mosquito y prevenir la circulación de estas enfermedades.