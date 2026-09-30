En el marco de la última clase del curso de Viverismo y Jardinería, perteneciente al programa Córdoba Me Capacita, se realizó una jornada especial de trabajo comunitario en la Plaza Local de La Paisanita.

La actividad estuvo a cargo del profesor Alejandro Marón y tuvo como objetivo cerrar el proceso de formación con una experiencia práctica y colectiva, que permitió poner en valor los conocimientos adquiridos durante el curso y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado y embellecimiento de uno de los espacios públicos de la localidad.

Durante la jornada se llevaron adelante distintas tareas de plantación, cuidado y puesta en valor de la plaza, en una propuesta que permitió vincular los contenidos trabajados durante la capacitación con una intervención concreta en el territorio.

El encuentro contó además con la participación de vecinas y vecinos de Villa La Paisanita, junto a alumnos y alumnas que participaron del curso desarrollado en Villa Los Aromos. De esta manera, la jornada se convirtió también en un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje y trabajo conjunto entre ambas comunidades.

Desde la Universidad Popular local destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que permiten que la formación trascienda el aula y genere aportes concretos para la comunidad. En este sentido, el cierre del curso permitió fortalecer los vínculos entre vecinos y participantes, promoviendo el compromiso con el cuidado de los espacios compartidos.

La jornada contó con el acompañamiento del CEDER Alta Gracia, en el marco de las propuestas de capacitación de Córdoba Me Capacita.

Con esta actividad, Villa La Paisanita continúa impulsando espacios de capacitación, participación y encuentro, promoviendo una comunidad más comprometida con el cuidado y la puesta en valor de sus espacios públicos.