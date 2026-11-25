La ceremonia tuvo lugar este martes en el Microestadio de Vóley, encabezada por el intendente Jorge De Napoli. Tras completar su formación, los flamantes integrantes recibieron sus certificados junto a los monitores del cuerpo.

En la mañana de este martes 24 de noviembre, en las instalaciones del Microestadio de Vóley, se llevó a cabo el acto oficial de egreso e incorporación de 32 nuevos voluntarios al cuerpo de Defensa Civil de la ciudad, quienes culminaron exitosamente su etapa de capacitación. La fecha hace alusión, además, al Día Nacional de la Defensa Civil que se conmemora en nuestro país cada 23 de noviembre.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Jorge De Napoli, acompañado por el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi; el coordinador en jefe de Defensa Civil, Roberto Peralta; miembros del Honorable Concejo Deliberante, integrantes de la institución y familiares de los egresados.

Tras el ingreso de los nuevos voluntarios y la recepción de las banderas de ceremonia, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A continuación, brindaron sus palabras el intendente Jorge De Napoli y el coordinador en jefe, Roberto Peralta.

En su alocución, el intendente expresó: “Son ejemplos de comunidad, de entender lo que es trabajar, capacitarse y entregar todos los días la vocación y el servicio a la comunidad. (…) El trabajo, la dedicación y lo que vemos en cada uno de ustedes es lo que realmente queremos para esta sociedad, son un ejemplo de lo que es el compromiso con la comunidad”.

Luego de los discursos oficiales y del retiro de las banderas de ceremonia, las autoridades procedieron a la entrega de certificados a los 32 «Nuevos Ángeles Negros» que se suman formalmente a la labor operativa local. Además, durante el acto se hizo entrega de reconocimientos a los monitores que tuvieron a su cargo la formación de esta nueva camada.

De esta manera, el Gobierno de Alta Gracia continúa fortaleciendo a una institución considerada referente en la provincia de Córdoba por su capacidad operativa, su permanente capacitación y la entrega solidaria de sus integrantes al cuidado de los vecinos y vecinas de la ciudad.