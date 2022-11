Daniel Valenzuela: “Los actores no somos marcianos”

Valenzuela tiene el sello del cine argentino grabado en la piel por los cientos de personajes que interpretó a lo largo de su carrera. Estará acompañando al director altagraciense Cristian Tapia presentando “La noche más fría” en el marco del Festival de Cine.

Cuando desde la organización del Primer Festival de Cine nos brindaron la posibilidad, como medio de entrevistar a Valenzuela, sólo su imagen a lo largo de cientos de productos audiovisuales que ví, me produjo ese “escalofrío” que sólo un actor de su envergadura puede provocar.. o al menos es lo que me provoca a mí.

“Escalofríos” fue la primera sensación que tuve. “Escalofríos” al ver al actor interpretar papeles tan crudos, rudos, corruptos, sanos, amigable.. todas aquellas sensaciones que el cine puede transmitir y una, como consumidora ávida de la pantalla grande nacional, se mete en las historias propuestas en un todo, creyéndose cada una de las escenas como si pasaran en la vida real. Y Valenzuela me da “escalofríos” por su capacidad para hacer sentir al público cada una de sus actuaciones.

REDACCIÓN ALTA GRACIA– Siempre quise saber si los actores, cuando interpretan papeles muchas veces crueles o tormentosos, terminan su trabajo y livianamente se “sacan” el personaje de encima.. ¿no queda algo de esas historias vividas en la cotidianeidad?

DANIEL VALENZUELA– Casi siempre le busco una característica al personaje que me toca en suerte y después, en función a esa característica, le armo una personalidad. Y en función de esa personalidad, creo sin intelectualizar nada, que la actuación es resolver situaciones. La actuación es concreta, es el diálogo con alguien donde tenés que resolver una variedad de cosas, y ahí vas armando. Hay vivencias, algunos personajes los he conocido y, justamente, he tomado esa característica y le agregué la impronta mía. Eso es un poco lo que hago cuando estoy laburando: recurro a mi archivo de vida. No trato de vivirlo de una forma en donde le entre por el lado del sufrimiento. Trato de tomar distancia y cuando hacemos cine vamos a jugar, vamos a divertirnos. Hice “Crónica de una Fuga” y había que torturar un personaje, y dentro de ese juego vos lo podés disfrutar desde el lado de la actuación porque sabés que lo que estás haciendo es mentira. La barrera es el director y ésa es la red de contención

RAG- En relación a Festival de Cine que se hace por primera vez en Alta Gracia, además acompañás a un director en auge, ¿cómo es tu relación con este tipo de eventos?

D. V- A nivel nacional, he estado en casi todos los festivales. Junto a Juan Palomino hicimos el Festival de las Tres Fronteras, en Puerto Iguazú, el primer festival organizado por actores. Hicimos muchas ediciones y por cuestiones presupuestarias y políticas se frenó. Fue una linda experiencia, aparte soy misionero y me pegaba por partida doble. Cuando me llamó Cristian (Tapia) no conocía el elenco, no sabía quién era el protagonista. La película la cuenta Juan Palomino, me sentí con mucha confianza porque eran varios amigos. La pasamos bien, se formó un lindo equipo. Cristian contó la historia redonda, está conforme con la película. La acompañamos (a la película) a unos cuantos festivales y se defiende sola, hay mucha gente emocionada. La labor por parte de nosotros estaba hecha, el laburo estupendo y excepcional de Juan (Palomino), es un gran trabajo el que hizo.

ACTORES Y POLÍTICA

RAG- En una entrevista que diste para Télam hablabas sobre lo difícil que fue sostener el trabajo de actores y actrices en el marco de la pandemia.

D. V- Veníamos remándola en cemento y hubo que salir. La fuente de trabajo nuestra en tiempos normales es dura, imaginate en pandemia. De pronto, de todo el padrón que tiene la Asociación Argentina de Actores trabajan un 10% o 15%, lo que causó la pandemia fue un desastre para nuestro colectivo.

RAG- Cuando la Asociación de Actores salió a las calles manifestando, para muchos consumidores del cine o la televisión, causó algún rechazo ya que se decía que ustedes deberían “dedicarse a lo suyo y no meterse en política”, ¿cómo lo vivieron puertas adentro?

D. V- Los actores también pensamos, tenemos ideas, las manifestamos como cualquier hijo de vecino, no somos marcianos. Todo es política. De pronto un gremio genera política y es lo que toca. El sindicato estaba acusado de ser partidista. Puedo decir, hasta que yo estuve, que era un sindicado donde había gente que estaba de acuerdo con el actual gobierno, o con el gobierno de Cristina, no estaba de acuerdo con el gobierno de Macri o sí. Había gente independiente y todos convivíamos, porque, en definitiva, por encima de la ideología, los reclamos y la reivindicación la vivimos actrices y actores por encima de lo que pensemos. No me importa qué gobierno sea, pero la pata del gobierno dentro de la cultura tiene que estar siempre, si no hay un montón de cosas que no se podrían hacer y se dejaría que la cultura pertenezca al mercado. La cultura no debe pertenecer al mercado, porque, sobre todo, sin la ayuda del Estado es imposible filmar.

RAG- La salida a las calles del colectivo de actores y actrices hizo ver a personas que no viven sólo de sus premios, reconocimientos o de la popularidad de Netflix sino que la padecen a diario como cualquiera..

D. V- La confrontación está al orden del día, han inventado la grieta: el hecho de pensar diferente existió siempre. Ahora se profundizó por una cuestión de intereses políticos. Lo que hay que defender es la cultura: está bueno que haya salido la Asignación Presupuestaria hace unos días en el Congreso Nacional. Es un logro que da la posibilidad de seguir no sólo para el cine, también para el teatro, los libros, la música. Habrá que seguir luchando y seguir peleando para lo que consideramos justo.

LA NOCHE MÁS FRIA

En el marco del Festival de Cine se presentará la película el sábado 12 de noviembre a las 16:30hs. El film de de Cristian Tapia, director altagraciense, contará con la participación del actor Daniel Valenzuela en la sala del Cine Monumental Sierras.

La noche más fría es una película argentina basada en hechos reales y dramática de 2017 escrita y dirigida por Cristian Tapia Marchiori y producida por Aleph Cine. Se estrenó el 23 de noviembre de 2017.

Carlos, un excombatiente de la Guerra de las Malvinas, vive en el corazón de una plaza en la gran ciudad, bajo una glorieta que el vecindario fue cediendo con el tiempo. Apareció allí después de la guerra, cuando perdió trágicamente a su familia. Hoy, mientras busca reencontrarse con su hijo, barre veredas a cambio de propinas o algo que lo ayude a pasar las noches de este invierno que está siendo muy cruel con su salud. Por comentarios se ha enterado de que esta será la noche más fría del año.

Impulsado por el deseo de preservar su salud, ha preparado sus pocas pertenencias para irse a dormir a un refugio municipal.

Sin embargo la suerte le juega en contra y como consecuencia de un altercado en la puerta del refugio, sucede lo peor e injustamente queda afuera.

De repente, se encuentra totalmente desprotegido, está lejos de la plaza, sin abrigo y débil de salud. La noche más fría del año se avecina, y Carlos, con lo poco que logró juntar de la basura, deberá enfrentar un sinfín de adversidades en una lucha despareja contra dos enemigos muy crueles: la soledad y el frío.

Así comienza la noche más fría, aferrado a su deseo de sobrevivir, deberá luchar con todas sus fuerzas para lograrlo.