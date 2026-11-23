Con el hermoso Parque del Sierras Hotel como escenario, concluyó este domingo 22 de noviembre una nueva y renovada edición de “Happy Birra”. Durante tres días, vecinos de la ciudad y turistas se dieron cita en el predio para disfrutar de una propuesta integral con entrada libre y gratuita.

Desde el viernes 20 y hasta la madrugada del lunes, el festival volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos del público, combinando música de primer nivel, gastronomía, arte y actividades pensadas para toda la familia.

Al respecto, el Intendente Jorge De Nápoli destacó el impacto económico y productivo que generan estos encuentros para toda la comunidad: “Siempre hablamos de que los festivales, dentro de la economía naranja, son verdaderos movilizadores. Ver a más de 100 emprendedores trabajando dentro del predio y a los comercios de Alta Gracia sumándose con propuestas como los Happy Days demuestra que la articulación entre lo público y lo privado ya dejó de ser algo discursivo para traducirse en movimiento real, atracción y oportunidades para toda la ciudad”.

Un escenario vibrante y arte en cada rincón

La música en vivo fue uno de los grandes motores del encuentro. El escenario principal hizo vibrar al público con los esperados shows de Planeador V, El Bahiano y Kapanga, quienes coronaron cada noche ante un público que no aflojó aún ante la inestabilidad climática. Junto a ellos, una nutrida grilla de bandas y artistas locales tuvo un protagonismo central, demostrando todo el talento de la región. Además, el arte salió a caminar el predio: las intervenciones artísticas y los artistas itinerantes sorprendieron a los asistentes a cada paso.

Magia, circo y una propuesta para toda la familia

Uno de los grandes aciertos de esta edición fue la incorporación de la carpa gigante de circo y magia. Cada día, familias enteras y especialmente los más chicos disfrutaron de espectáculos continuos y actividades recreativas, consolidando al festival como un espacio inclusivo, ameno y seguro para compartir desde la tarde.

Sabores renovados y vidriera emprendedora

El paseo gastronómico fue otro de los puntos altos, con un gran despliegue de beertrucks y foodtrucks que ofrecieron opciones para todos los gustos, sumando este año el exitoso debut de los exclusivos gin trucks.

En paralelo, la «Terraza de Emprendedores» tuvo una excelente convocatoria: más de 100 productores y artesanos contaron con un espacio destacado para exhibir y comercializar sus creaciones, impulsando de manera directa las economías locales y regionales.

Por otra parte, cabe destacar que este año el municipio renovó su compromiso con la sustentabilidad en sus grandes eventos, realizando medición de huella de carbono del festival, eliminando los plásticos de un solo uso y llevando adelante una gestión responsable de los distintos residuos, manteniendo además el predio en excelentes condiciones durante cada jornada.

De esta manera, “Happy Birra” cerró una edición inolvidable que no solo llenó de alegría el Parque del Sierras Hotel, sino que también motorizó el movimiento turístico, hotelero y comercial de toda la ciudad —potenciado por las promociones de los «Happy Days» junto al CeCIT—, comenzando oficialmente la “temporada de festivales” que enorgullece a la ciudad.