Cuatro personas fueron aprehendidas durante la tarde del martes en barrio Parque Virrey, en la ciudad de Alta Gracia, luego de ser sorprendidas mientras presuntamente forzaban la puerta de una vivienda. Durante el control fueron identificados tres hombres, de 28, 53 y 15 años, y una mujer de 30 años.

Según manifestaron, el propietario del inmueble les habría cedido la vivienda, aunque al momento del procedimiento no se encontraba presente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de las cuatro personas y al secuestro de distintas herramientas que se encontraban en su poder.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.