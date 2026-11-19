La abogada querellante, Marcela Méndez, confirmó que su cliente había denunciado a Claudio Garavaglia por un hecho ocurrido en 2020.

El hombre que fue encontrado asesinado dentro de una camioneta incendiada entre La Cumbre y Los Cocos había sido denunciado por abuso sexual en 2020. La víctima de ese hecho era su nieto. Así lo confirmó Marcela Méndez, abogada querellante en la causa.

La letrada contó que su cliente se enteró del crimen este jueves y recibió la noticia con un «fuerte impacto». Según explicó, el abuso denunciado correspondía a un episodio puntual y el joven realiza tratamiento psicológico desde hace dos años.

Méndez también reveló que estaba preparando un escrito para solicitar que el denunciado no pudiera salir del país. El acusado tenía pericias previstas para marzo de 2027 y, hasta el momento, permanecía en libertad por decisión de la Fiscalía.

La abogada aclaró que no tuvo acceso a la investigación por el homicidio y evitó establecer una relación entre la denuncia por abuso y el asesinato. “Dejamos que esto lo dilucide la Justicia”, sostuvo.

Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín continúa investigando el crimen de Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años.

Los primeros resultados de la autopsia indicaron que murió por múltiples heridas de arma blanca y que la camioneta habría sido incendiada intencionalmente para eliminar posibles evidencias.

Fuente: Cba24n