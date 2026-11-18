El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a Justo Fernando Barrientos a prisión perpetua por ser el autor de la masacre de Barracas, donde asesinó a tres mujeres y provocó quemaduras graves a una cuarta víctima por odio a su orientación sexual.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander declararon penalmente responsable al femicida por los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, en los casos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro, y el homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque perpetrado el 5 de mayo de 2024.

La audiencia comenzó a las 9:00 con las réplicas de las partes y Barrientos ratificó su inocencia al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal. En tanto, el viernes 19 de febrero de 2027, los magistrados darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

Los magistrados, además, no dieron lugar al planteo de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, para la reparación en concepto de daños en favor de las damnificadas.

En este sentido, Sánchez dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y lamentó la decisión aunque celebró la condena: «Es un reconocimiento muy importante».

Los lesbicidios

Durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, Barrientos prendió fuego la habitación en la que residían las mujeres, en una pensión del barrio porteño de Barracas.

Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos volvió a incendiar el lugar y agredió a Andrea Amarante.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Según las partes y distintos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de “tortas”.

Agencia NA