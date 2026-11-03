Los operarios tomaron la decisión luego de varias semanas de reclamos y tres quincenas sin cobrar. La deuda de la firma asciende a más de 30 mil millones de pesos.

Sin respuestas y a la deriva. Así amanecieron este martes los trabajadores de Pauny, la empresa productora de tractores, que resolvieron tomar la fábrica de tractores ubicada en Las Varillas, Córdoba.

El contexto es complejo: varias semanas de reclamos, tres quincenas sin cobrar y una deuda de la firma que asciende a más de 30 mil millones de pesos provocan el malestar y la incertidumbre de más de 450 familias. La delicada crisis podría llevar al fin de la principal industria de la localidad.

Los trabajadores, que resolvieron la toma de la empresa, agotaron todas las alternativas de negociación. La última audiencia, entre los representantes de los operarios y directivos de la firma, terminó sin que apareciera un plan de pagos para cancelar los salarios. Tampoco se sabe si continuarán las operaciones dentro de la fábrica en el futuro próximo.

En ese contexto, los propios familiares y vecinos de la localidad se sumaron a las protestas y organizaron una colecta solidaria para ayudar a los trabajadores.

Este lunes, la seccional de San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclamó la intervención de la Secretaría de Trabajo provincial.

El sindicato apuntó a las irregularidades de la empresa relacionadas con las deudas salariales y previsionales correspondientes, según informó La Voz de San Justo.

Además, desde el gremio alertaron sobre atrasos en los aportes patronales y la retención de los importes referidos a obra social, cuota sindical, seguro y aportes jubilatorios.

Fuente: Cba24n