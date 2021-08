Covid-19: la vacuna vegetal que se prueba en Córdoba es “sumamente segura”

Los datos preliminares del estudio internacional revelan que la vacuna canadiense “es extremadamente inmunogénica”. En la provincia continúa la convocatoria para voluntarios.

“Nos va bien, podemos ver que es una vacuna muy segura, sumamente segura”, dice con entusiasmo el virólogo Fernando Riera, el médico que dirige en Córdoba, desde el Sanatorio Allende, el ensayo clínico internacional de la vacuna contra el Sars-Cov-2, la primera en el mundo de origen vegetal desarrollada desde el inicio de la pandemia. “No sabemos aún la capacidad precisa de anticuerpos, porque es un resultado posterior, el punto final del fase 3, pero lo que sí se sabe, es que genera muchos anticuerpos: es extremadamente inmunogénica”, agrega.

El estudio de fase 3, que se realiza en Canadá, países europeos y de Latinoamérica, inició en Argentina en junio pasado y Córdoba convocó a voluntarios para participar de la prueba que requiere una aplicación de dos dosis con una diferencia de 21 días, la inoculación puede ser un placebo o la vacuna propiamente dicha. El desarrollo es impulsado por la empresa biofarmacéutica canadiense Medicago, junto al laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuyo adyuvante (un compuesto complejo heterogéneo), se utiliza para potenciar la respuesta inmunológica en los organismos. Esta metodología ya se había utilizado para gripe y ébola pero nunca contra coronavirus.

Hasta el momento, la provincia sumó 700 voluntarios pero continúa la convocatoria para avanzar en el porcentaje de población que se requiere en la fase 3. Es por ello que se continúa reclutando a ciudadanos, no vacunados aún, que quieran colaborar con este proceso científico necesario.

“A mí me llegaron los turnos de las dos vacunas -la del estudio y también la del plan de vacunación de la Nación-, pero ese día yo ya tenía claro que quería participar de la prueba. Había leído que ya había datos que era buena y no dudé, quería participar del estudio”, dice a La Nueva Mañana Gabriel Arcos, que tiene 34 años y forma parte de los voluntarios en el estudio local. “Me llamó la atención que sea de origen vegetal, pero también me interesaba participar de la prueba como una forma de ayuda”, cuenta sobre las motivaciones que tuvo para registrarse.

Hasta el momento, Arcos ya recibió las dos dosis (pero por protocolo no sabe si es el placebo o la vacuna y más adelante se hará el cruce, para vacunar a los que faltan), la semana pasada tuvo el examen de sangre y explica que el procedimiento que le tocó transitar es muy sencillo: durante siete días luego de las inoculaciones, debe registrar en un planilla si tiene algunos síntomas y la temperatura corporal en ese momento. “Básicamente es eso y tengo un médico que me acompaña, me consulta cómo estoy y es a quien puedo recurrir ante cualquier cosa, no solo respecto al tema de los síntomas”, dice y agrega: “Mi expectativa claramente es que salga todo bien con esta vacuna y ayude”.

