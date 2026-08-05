Del encuentro participaron el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, representantes de organismos nacionales y provinciales que integran el sistema de gestión integral del riesgo, con el objetivo de analizar los escenarios previstos, las capacidades operativas disponibles y fortalecer la articulación institucional frente a eventuales emergencias.

Durante la jornada se destacó la inversión realizada por el Gobierno de Córdoba para fortalecer el sistema provincial de respuesta, incorporando recursos humanos, equipamiento, tecnología y medios aéreos que permiten actuar de manera rápida y coordinada.

Asimismo, las autoridades anticiparon que el próximo lunes se firmará un convenio entre la Provincia y el Ministerio de Seguridad de Nación para avanzar en acciones vinculadas a los Faros de Conservación, fortaleciendo las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante incendios forestales.