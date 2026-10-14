La movilización partirá este jueves desde Ciudad Universitaria y contará con un acto en el centro. Habrá protestas en distintos puntos del país, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La comunidad universitaria de Córdoba volverá a las calles este jueves 15 de octubre, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria reunirá a docentes, nodocentes, estudiantes, autoridades universitarias y organizaciones sociales, en demanda de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los fondos previstos para 2027.

La concentración en Córdoba Capital está prevista para las 15 horas en el Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria. Desde allí, la movilización partirá a las 15:30 y avanzará por avenida Los Nogales hasta Plaza España.

Luego, las columnas continuarán por avenida Hipólito Yrigoyen hasta el cruce con bulevar San Juan, donde se realizará el acto central y se leerá un documento a partir de las 18.

También habrá protestas en localidades del interior provincial, como Río Cuarto y San Francisco.

Los reclamos de la convocatoria

La marcha, que se replicará en distintas ciudades del país, busca exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una mejora salarial para docentes y nodocentes.

Entre los principales planteos también figuran la actualización de las becas estudiantiles y la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las casas de estudios. Asimismo, el sector calificó como «insuficientes» las partidas previstas para el sistema universitario en el proyecto oficial de Presupuesto 2027.

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal tendrá lugar frente al Congreso de la Nación, este jueves a partir de las 16 horas.

Fuente: Cba24n