Se trata de los juguetes denominados “Squeezy Dumpling” o “Squishies”, los cuales contendrían altos niveles de benceno.

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba, en el marco de sus habituales tareas de fiscalización, constató la existencia, procedió a la intervención preventiva y al decomiso de juguetes infantiles denominados “Squeezy Dumpling” o “Squishies” en distintas jugueterías y locales comerciales de la provincia.

La medida se ejecutó con fundamento en el artículo 5 de la Ley Nacional N° 24.240 (Protección de la Salud y Seguridad del Consumidor), al detectarse que estos productos contendrían altos niveles de benceno, componente nocivo para la salud por ser un agente cancerígeno.

Dichas acciones resultan en consonancia con actuaciones similares y alertas de retiro de mercado (recalls) llevadas adelante en otros países.

Además, se detectó que dichos productos como otros destinados a menores de edad no contarían con un rotulado en idioma nacional y adecuado conforme lo establece el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.

Actuaciones e irregularidades constatadas

Los procedimientos implicaron la intervención de la mercadería, su retiro inmediato de góndolas y la prohibición de comercialización, de forma preventiva.

En las inspecciones se constataron graves irregularidades:

Etiquetado deficiente o nulo: Envases redactados íntegramente en idioma extranjero, o bien productos sin ningún tipo de etiquetado.

Falta de información técnica: Inexistencia de detalles sobre la composición y los materiales de fabricación.

Ausencia de certificaciones: Omisión de los sellos de seguridad requeridos por la normativa vigente.

Atento a la gravedad de la situación, la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial continuará desplegando este tipo de operativos, instando asimismo a los proveedores a retirar de manera voluntaria e inmediata de sus góndolas todo producto que no posea un adecuado etiquetado, una clara trazabilidad de importación y certificación correspondiente.

Recomendaciones para la compra segura de juguetes

La Dirección recomienda que, al momento de adquirir este tipo de productos, los consumidores y usuarios verifiquen que los mismos cumplan con las exigencias legales de rotulado, redactado en idioma nacional:

Constatar que el etiquetado incluya la alerta sobre la edad a partir de la cual puede ser utilizado por un niño.



Nombre y denominación clara del producto.

País de origen o fabricación.

Calidad, pureza o mezcla de los materiales constitutivos.

Isologotipo y certificaciones de seguridad correspondientes.