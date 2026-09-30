Este miércoles a las 21:00, Argentina enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, que volverá a recibir a la Selección después de cuatro años. Niños de clubes y organizaciones sociales ocuparán parte de la Platea Gasparini. Se desplegará un amplio operativo de seguridad y organización para el encuentro.

El Estadio Mario Alberto Kempes volverá a vestirse de celeste y blanco. Este miércoles 30 de septiembre, desde las 21:00, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia en el marco de la fecha FIFA, en una nueva jornada que tendrá a Córdoba como sede de un gran evento deportivo.

La presentación oficial del partido se realizó este martes en la Sala de Conferencias del estadio, con la presencia del jefe de Gabinete de la Provincia, Manuel Calvo; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y el Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva, Marcelo Frossasco.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre la organización, la participación de los clubes y el operativo previsto para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

En este marco, Calvo, celebró la llegada de la Selección Argentina de fútbol masculino a la provincia, en el marco de su primer partido oficial en el país tras el Mundial. «Esperamos que sea un gran encuentro y que el público disfrute de un espectáculo de nivel internacional. Es un enorme orgullo volver a recibir a la Selección en el Estadio Mario Alberto Kempes», expresó.

Asimismo, destacó el posicionamiento de Córdoba como plaza clave para grandes acontecimientos: «Córdoba es sede de grandes eventos. Una política de Estado impulsada por el gobernador Martín Llaryora, apostando de manera permanente al desarrollo de la economía naranja».

A su vez, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó: “Córdoba tiene las condiciones para recibir eventos de esta magnitud: un estadio preparado, nueva infraestructura y un sistema de seguridad que permite que estos acontecimientos puedan desarrollarse de la mejor manera. Ese trabajo es el que queremos seguir fortaleciendo para que la Selección y otros grandes eventos vuelvan a elegir nuestra provincia”.

Del Club al Kempes

Uno de los aspectos especiales de este partido será la presencia de niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, que tendrán habilitado un sector de la Platea Este, Roberto Gasparini.

La iniciativa permitirá que chicos de distintas instituciones deportivas puedan vivir desde las tribunas la llegada de la Selección Argentina a Córdoba, en un estadio que volverá a recibir al equipo nacional después de cuatro años.

Serán más de 8.000 deportistas, niños y niñas, los que podrán ocupar la platea alta. Esta acción permitirá ampliar el aforo del estadio, con prácticamente la totalidad de las tribunas Gasparini, Willington y Ardiles ocupadas, cumpliendo con las exigencias establecidas por FIFA para este tipo de eventos.

Operativo especial

El Ministerio de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), coordina el dispositivo junto a la Policía de Córdoba, organismos provinciales y municipales y las distintas áreas que participarán de la jornada.

El operativo contempla controles en los accesos, ordenamiento de la circulación y presencia policial dentro y en los alrededores del estadio. Las puertas del Kempes se habilitarán a partir de las 18.

También se implementará el programa Tribuna Segura, que contempla la identificación de las personas que ingresen al estadio y la verificación de posibles restricciones de acceso, de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, el titular de la cartera de seguridad deportiva, Marcelo Frossasco, explicó que el operativo fue diseñado y aprobado a partir de un trabajo conjunto entre los organismos provinciales y municipales.

“El objetivo es que el partido se desarrolle con tranquilidad y que quienes lleguen al Kempes puedan disfrutar del encuentro. La planificación y la prevención son fundamentales para acompañar la realización de eventos de esta magnitud en Córdoba”, subrayó.

Para facilitar la llegada del público, estarán disponibles los siete sectores de estacionamiento habilitados en el nuevo Estadio Parking.

Desde la organización se recuerda a quienes concurran la importancia de llegar con anticipación, llevar DNI y la documentación requerida, respetar el sector indicado en la entrada y seguir las instrucciones del personal policial y de seguridad.