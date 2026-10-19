La medida desarticula la cobertura integral de medicamentos en la atención primaria de toda la provincia y restringe la provisión pública únicamente a enfermedades vasculares. Esta restricción impacta de manera directa sobre los centros de salud locales en cada uno de los municipios y comunas del territorio cordobés.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba manifiesta su rechazo a la Resolución N° 1447/2026 emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, mediante la cual se oficializa un recorte al esquema integral del Listado de Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de Atención del Programa Remediar, al derogarse la Resolución N° 3424/2021.

La medida nacional elimina el esquema integral que garantizaba la provisión gratuita de un listado de 128 medicamentos esenciales, reemplazándolo por un vademécum acotado a solo seis principios activos orientados exclusivamente a enfermedades cardiovasculares (ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina).

Frente a esta decisión unilateral del Ejecutivo Nacional, la cartera sanitaria provincial advierte sobre las consecuencias que esta medida genera en la sostenibilidad del sistema de salud pública y en el acceso equitativo de la población a tratamientos básicos.

La restricción dispuesta impacta de manera directa sobre los centros de salud locales en cada uno de los municipios y comunas del territorio cordobés.

Esta medida priva a los centros de atención primaria de la amplia variedad de medicamentos esenciales e insumos básicos con los que históricamente se dio respuesta oportuna a las familias en sus territorios.

Además, este recorte en la cobertura en el primer nivel de atención, trasladará la demanda de estos pacientes no asistidos hacia los centros de mayor complejidad y hospitales regionales.

Estas instituciones, tanto provinciales como municipales, absorben cotidianamente la demanda de la población.

Por otro lado, esta medida de discontinuar o recortar la entrega de insumos y medicamentos esenciales en el actual escenario socioeconómico que atraviesa el país, resulta una decisión insostenible que vulnera de manera directa el derecho a la protección de la salud de la comunidad.

En este marco, desde la cartera sanitaria provincial, se exige formalmente a las autoridades nacionales la revisión de la Resolución N° 1447/2026 y la plena garantía en la entrega equitativa e integral del Programa Remediar en todo el territorio nacional.

Asimismo, la Provincia reafirma su compromiso de sostener la red asistencial y defender el derecho a la salud pública de cada uno de los cordobeses.