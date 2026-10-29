La UEPC y docentes organizados se sumaron al paro y la movilización nacional por el femicidio de la maestra correntina. La medida tuvo un fuerte acatamiento en Córdoba.

Córdoba se sumó al paro y la movilización docente en reclamo de justicia por Nancy Godoy, la maestra y directora suplente de una escuela rural de Corrientes, quien fue asesinada tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

La protesta reunió a integrantes de UEPC y docentes organizados. La medida, impulsada a nivel nacional por CTERA, tuvo un fuerte acatamiento en la provincia y llevó a suspender una reunión de negociación salarial que los gremios tenían prevista con el Gobierno provincial.

“Todos los femicidios son dolorosos, pero esto nos interpela de manera significativa. La mataron en su lugar de trabajo”, expresó Cecilia, una docente que participó de la marcha, en diálogo con Canal 10. También señaló que Godoy había manifestado lo que ocurría en la escuela rural donde trabajaba, pero que nadie la escuchó.

Belén, otra de las docentes movilizadas, apuntó contra el desfinanciamiento de las políticas públicas de género y de la educación a nivel nacional. “Hoy perdemos a Nancy, pero esto no tiene que volver a suceder”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, destacó el alcance de la protesta y reclamó justicia. “La medida fue contundente en Córdoba y en todo el país. No puede seguir habiendo femicidios”, afirmó. Además, anticipó que el gremio le exigirá al Ministerio de Educación provincial que impulse jornadas de concientización.

Fuente: Cba24n